Palazzolo, "Ci vediamo al Cavallino Rosso": si presenta il libro di Nello Blancato

E’ un viaggio emozionale nella memoria e nella storia di Palazzolo Acreide il libro “Ci vediamo al Cavallino rosso – personaggi e storie di casa nostra” di Nello Blancato, edito da Morrone, che verrà presentato giovedì 12 agosto alle 21 a Palazzolo. Un volume da leggere per scoprire la Palazzolo di un tempo, attraverso le storie di tanti personaggi noti o meno noti descritti con ironia, autenticità, “fotografati” dentro la cornice della loro quotidianità. La presentazione del volume si svolgerà proprio in piazza del Popolo numero 19, nello spazio antistante il locale che un tempo ospitava il bar “Cavallino rosso” della famiglia Blancato, scenario di tante storie e curiosità della Palazzolo di un tempo.

La presentazione del libro è promossa dalla parrocchia di San Sebastiano, in collaborazione con il Comune di Palazzolo Acreide e in partnership con itPalazzoloacreide, il blog che mette in rete gli italiani nel mondo.

Durante la serata sono previsti, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dell’editore Carlo Morrone e di Lidia Pizzo, che ha curato la prefazione. A dialogare con l’autore sarà invece Federica Puglisi, mentre a Marco Paolo Puglisi è affidata la lettura di alcuni passi del libro.