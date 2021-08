Digitale: EHT, un modello di innovazione che parte da Catania ma guarda al mondo

Tetris Tech Summit 2021: una due giorni in cui si è discusso di digitale, sostenibilità e nuove tecnologie del futuro. Il presidente Emanuele Spampinato di EHT: «L’innovazione rappresenta il cuore del nostro modello. È il nostro DNA. Per noi l’innovazione è leva di sviluppo, strumento di crescita, modello di riferimento».

«Questo summit è stato pensato per inaugurare un nuovo corso di innovazione costante. L’innovazione rappresenta il cuore del nostro modello. È il nostro DNA. Non esiste EHT senza innovazione. Per noi l’innovazione è leva di sviluppo, strumento di crescita, modello di riferimento», con queste parole il presidente di Etna Hitech, Emanuele Spampinato, ha aperto il convegno all’EHT Tetris Tech Summit 2021, che si è svolto nei giorni scorsi nello splendido scenario dell'ex Monastero dei Benedettini a Catania.

La Città in quei giorni è stata la capitale del digitale, della sostenibilità e delle nuove tecnologie del futuro. Spampinato ha infatti sottolineato: «Il percorso che ci ha reso uno degli attori emergenti dell’innovazione tecnologia in Italia è stato lungo e tanta strada c’è ancora da fare. Ma non dimentichiamo da dove siamo partiti, da Catania. È qui, alle pendici dell’Etna, che affondiamo le nostre radici e ne siamo fieri al punto da voler condividere questa appartenenza, rendendola carattere distintivo della nostra personalità, esaltandola e portandola con noi nei territori in cui operiamo con le nostre consorziate».

EHT è un Consorzio Stabile di imprese ICT (Information & Communication Technologies) che comprende 42 aziende, con 125 sedi in Italia e 43 soci investitori; un aggregatore di PMI innovative di interesse nazionale, un punto di riferimento per il processo di digitalizzazione del Paese.

Nella foto, Emanuele Spampinato (a sinistra) e il sindaco di Catania Salvo Pogliese