I nuovi arrivi nella Lega, Vinciullo: "Felice della scelta di Cafeo"

"L’arrivo nella Lega della Senatrice Valeria Sudano, dell’On. Giovanni Cafeo, dell’On. Marianna Caronia, dell’On. Carmelo Pullara e, non ultimo, dell’On. Luca Sammartino è un fatto estremamente positivo per la crescita della Lega e per il dibattito politico in Sicilia, spesso atrofizzato a causa di una mancanza di un vero dibattito e della discussione, spesso sterile, sulla conferma o meno del Presidente della Regione". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale del Carroccio in provincia di Siracusa.

"La Lega Sicilia, sotto la guida prestigiosa dell’On. Nino Minardo, sta continuando a crescere, sta ampliando i propri orizzonti politici, il tutto di concerto con il Federale, cioè l’On. Matteo Salvini. In particolare - ha concluso Vinciullo- sono particolarmente felice della scelta fatta dall’On. Giovanni Cafeo, con lui il Partito continuerà a crescere nella nostra provincia verso il raggiungimento di obiettivi che valorizzino il nostro territorio e la nostra gente".