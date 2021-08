Siracusa, tenta di rubare fili di rame e resta folgorato: è grave in ospedale

Un uomo di 30 anni, e' rimasto folgorato da una scarica elettrica. E' accaduto nei pressi di Piazza Sgarlata a Siracusa. I poliziotti, dopo i primi accertamenti, hanno ricostruito la vicenda, ovvero un tentativo di furto finito male. Due uomini, uno ancora ignoto, avevano deciso di rubare, da un pozzetto dell'illuminazione pubblica, dei fili di rame. Probabilmente, a causa di una maldestra manovra, uno dei due, toccati i fili dell'alta tensione, e' rimasto folgorato mentre il complice e' fuggito. Trasportato in ospedale il giovane ferito, un siracusano di 30 anni, versa in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori indagini per fare piena luce sull'accaduto.