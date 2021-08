Olimpiadi di Tokio, l'avolese Busà in finale nel Kumitè per conquistare l'oro

Il karateka di Avola, Luigi Busà. gareggerà per la medaglia d'oro nel kumite 75 kg: l'azzurro ha infatti battuto 3-0 l'ucraino Horuna nella seconda semifinale. In finale sfiderà il favorito azero Aghaev (che aveva battuto 7-0 l'ungherese Harspataki). La finale è prevista tra una ventina di minuti. Tutta la città di Avola fa il tifo per Busà impegnato a conquistare l'oro alle Olimpiadi. La medaglia d'argento ce l'ha già in tasca.