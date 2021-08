Una donna alla guida di Italia Viva a Siracusa, Furnari: "Le fughe? Non ci hanno scalfito"

Una donna resta al comando di Italia Viva in provincia di Siracusa. Si tratta di Alessandra Furnari, avvocatessa, già assessora alle Politiche sociali al Comune di Siracusa, e candidata al Senato, all'epoca con il Pd di Renzi, ancorata all'area renziana, nonostante il passaggio di Giovanni Cafeo alla Lega. Alessandra Furnari ha il compito di riassestare il partito nel Siracusano, dopo che l'altro coordinatore, Tiziano Spada, vicino alle posizioni di Cafeo, aveva lasciato nelle scorse settimane il partito. 'Lungi da me nel fare polemica, ma l'uscita di Cafeo non scalfisce minimamente la forza di Italia Viva. Il partito è fortemente radicato nel capoluogo ed anche in provincia.. Se qualcuno pensa che ci siamo indeboliti, dico soltanto che siamo più forti e che anche nel mese di agosto stiamo lavorando per raccogliere adesioni ed essere così preparati alle prossime scadenze elettorali. Del resto - prosegue Alessandra Furnari - nell'ultimo anno avevamo notato un certo disimpegno da parte dell'onorevole Cafeo, che forse aveva già in mente di riposizionarsi. Qualcuno se ne faccia una ragione, ma Italia Viva nel Siracusano è più compatta che mai. L'ho anche detto nel corso di una riunione al Coordinamento regionale". Ieri ho avuto contatti con gli amici di Italia Viva di Floridia e nessuno se ne andrà. Forse perderemo il 5% ad Avola, ma rafforzeremo il nostro raggio d'azione a Rosolini e Pachino, ma anche in altri Comuni della provincia.

Alessandra Furnari ha dalla sua parte l'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, primo cittadino che la città rimpiange, predecessore di Francesco Italia.

Garozzo, che sicuramente è in credito con Italia Viva, oggi è il responsabile per la legalità in Sicilia del partito. Punti saldi di Italia Viva, restano tra gli altri, Santino Armaro, Alessandro Zappulla, Mirella Abela, Vera Corso, Donatella Lo Giudice, Manuel Mangano (Augusta), Giulia Licitra (Palazzolo) l'ex assessore al Comune di Siracusa Cosimo Burti, Gino Brunetto (Sortino) , Giorgio Cordì (Floridia), Enzo Toro (Noto), Pino Caldarella (Avola). Ma l'elenco dei 'renziani' è lunghissimo. A scorrerlo è facile capire che nel Siracusano è oltre la soglia di sbarramento del 5%.