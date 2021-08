Bologna, rubati gli occhiali alla statua di Lucio Dalla

Sono stati portati via gli occhiali alla statua di Lucio Dalla, la scultura recentemente inaugurata in piazza Cavour a Bologna, secondo alcuni il luogo che ispirò la 'piazza Grande' della canzone. La statua, che immortala lo sguardo di Dalla rivolto verso la sua casa natale, è stata realizzata da Antonello Paladino e donata al Comune di Bologna da Lino Zaccanti, cugino ed erede del musicista. È stato proprio Paladino a segnalare l'atto vandalico al Comune, che si è già attivato per il ripristino dell'opera.