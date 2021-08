Covid, Brusaferro: curva cresce lentamente: da 58 a 68 casi

"La curva in Italia sta crescendo, c'è un segnale di lenta ripresa del numero di nuovi casi: c'è una crescita in molte regioni, anche se la crescita è più limitata rispetto alle settimane precedenti, e sempre la fascia 10-20 è quella più colpita e sono quasi 5mila i comuni con almeno un caso". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia. "L'Rt ha una previsione di decrescita a 1.23. Oggi siamo a 1.56, ma resta sempre in crescita". Continua a crescere, di 10 punti, l'incidenza, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68.