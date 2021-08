Fuoco nella stalla ed in una casa nel Reggino: morti zia e nipote

Due persone sono morte in un incendio che si è sviluppato a San Lorenzo, un comune sulle pendici dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri le fiamme si sono sviluppate in un bosco e successivamente hanno investito una stalla, dove si trovava un uomo, e un'abitazione vicina dove invece c'era una donna. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco e cinque canadaiar.

Incendio a San Lorenzo, vittime volevano salvare uliveto

Le due persone morte dell'incendio a San Lorenzo, C.M., di 53 anni, e C.A., di 34, sono state investite dalle fiamme mentre tentavano di evitare che l'incendio raggiungesse un uliveto di loro proprietà. I cadaveri sono stati trovati in località "Gutta", nell'area del Parco Nazionale d'Aspromonte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri della stazione di Bagaladi e i carabinieri forestali del Parco d'Aspromonte.