Covid, contagi e ricoveri in aumento nel Ragusano: 1763 i positivi al virus

Sempre in aumento i contagi Covid nel Ragusano, così come i ricoveri in ospedale. Il report dell' Asp del 6 agosto ufficializza 1763 positivi ( 70 in più del giorno precedente): 1686 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati in ospedale, 8 nella Rsa Covid e 16 nella foresteria dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti salgono a 283: nelle ultime 24 ore è morta una donna di Comiso di 90 anni. A Vittoria le persone positive al virus hanno superato le 600 unità. Incremento "importante" anche a Modica e Ragusa. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 13 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 149 Comiso, 9 Giarratana, 36 Ispica, 162 Modica, 0 Monterosso Almo, 133 Pozzallo, 287 Ragusa, 131 Santa Croce Camerina, 121 Scicli, 630 Vittoria.