Ispica, una serra a casa per coltivare marijuana: arrestato un 25enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Modica, nel corso dei controlli finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno operato perquisizioni e tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 25 anni di Ispica, D.M., il quale si era creato una sorta di serra domestica con tanto di box completamente attrezzati per la coltivazione indoor di “cannabis indica”. Oltre 30 piante di varia grandezza e con un diverso stadio di maturazione, per avere continuità nella produzione e nello spaccio.

Nel corso della perquisizione, svolta con l’ausilio di unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, sono stati rinvenuti oltre cento grammi di marijuana già pronta per lo spaccio ed abilmente occultata, nonché gli strumenti necessari per la pesatura ed il confezionamento in dosi. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e l’arrestato è stato posto ai domiciliari.