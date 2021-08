Modica, rassegna InTeatroAperto: lunedì 9 agosto in scena Marisa Laurito

Marisa Laurito ospite della stagione estiva InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi. Il 9 agosto spazio alla grande musica, napoletana e non solo, e al divertimento con una delle interpreti più apprezzate del nostro Paese. Nuje Simme D’o Sud è il titolo dell’appuntamento che si terrà al chiostro di Palazzo San Domenico: un concerto/spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo con protagonisti due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma che sono uniti in questa serata dalla stessa travolgente energia e ironia: Marisa Laurito, appunto, e il bravissimo Gianni Conte (cantante dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore). Ad accompagnarli il maestro Marco Persichetti. Sarà il racconto dell’umore e della passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica, con i grandi capolavori napoletani, spagnoli e sud americani. Amore e non solo, il concerto viaggerà sull’eterno e coinvolgerà il pubblico modicano tra musica, battute e tanta improvvisazione per una serata assolutamente divertente e travolgente. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. I biglietti possono essere prenotati online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatro.