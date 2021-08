Covid, Asp Siracusa chiede alla Regione di dichiarare Rosolini zona ad alto rischio

Il responsabile del Gruppo Covid dell'Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli ha ufficialmente chiesto alla Regione di valutare la dichiarazione del territorio comunale di Rosolini “zona ad alto rischio”.

Ecco il testo della nota: “Si comunica che nel Comune di Rosolini nella settimana di rifermentò dal 30 luglio al 5 agosto 2021 si è assistito ad un notevole aumento dei nuovo casi di positività al molecolrae per il Covid-19 e che nella predetta settimana di riferimento sono registrati ben 71 nuovi casi che hanno determinato un tasso di incidenza pari a 336/100.000 abitanti.

Non per ultimo la scarsa adesione della comunità rosolinese alla campagna vaccinale, che ad oggi vede un copertura vaccinale di tutta la popolazione pari al 57,57% per la prima dose e 46,93% per la seconda dose, con la presente si auspica la dichiarazione di “zona ad alto rischio” per il Comune di Rosolini nella speranza che le misure restrittive adottate potranno contribuire a mitigare il fenomeno dilagante e ad incidere positivamente sulla popolazione ad una maggiore adesione alla campagna vaccinale “

“ Al momento - dichiara - il Commissario Giovanni Cocco- non so se e quando quando verrà formalizzato il provvedimento da parte del Governatore Musumeci . Mi pare però doveroso reiterare ancora un volta di quanto sia di estrema importanza aderire alla campagna vaccinale. La eventuale dichiarazione di “zona ad alto rischio “ per la nostra Città, in questo preciso momento, sarebbe devastante".