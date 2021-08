Incendio in un'abitazione a Solarino, roghi minacciano case a Canicattini

Un incendio è scoppiato questa mattina verso le 7 in un appartamento di Solarino. Le fiamme si sono sprigionate da un'abitazione di via Cavallotti. Sono stati gli stessi occupanti dell'immobile a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa. Arrivata la squadra dei pompieri in via Cavallotti, il fuoco che si era sprigionato dal soffitto è stato domato. Le fiamme, secondo quanto si è appreso, sarebbero partite per un corto circuito. Nessuno è rimasto ferito e l'abitazione non è stata dichiarata inagibile.

Di ben altre proporzioni, invece, l'incendio che ieri ha interessato Canicattini Bagni, in contrada Timparossa. sono state minacciate dalle fiamme anche diverse abitazioni e aziende agricole. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Noto, Palazzolo e Siracusa ed anche del distaccamento volontario di Sortino. Impiegati anche due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata.