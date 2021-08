Vertenza Almaviva, a Palermo i sindacati chiedono di fermare appalto Ita

Durante la riunione in Prefettura, i sindacati hanno chiesto alle istituzioni di fermare il bando di gara di Ita relativo alle attività di customer care della nuova compagnia aerea. All'incontro presenti al tavolo il Prefetto, il sindaco di Palermo, l'assessora Giovanna Marano e l'assessorato regionale al Lavoro, rappresentato dal capo di gabinetto Fabio Marino. Hanno chiesto anche l'attivazione di un tavolo ministeriale con la presenza sia del Mise che del Ministero del lavoro per garantire la territorialità della gara e l'applicazione delle clausole sociali. Nel corso dell'incontro "sono state evidenziate le anomalie della gara bandita dalla compagnia Ita a cominciare dall'alone di mistero che avvolge le condizioni del bando stesso fino ad arrivare ai tempi strettissimi della procedura stessa e alla mancata comunicazione dell'entità dei volumi messi a gara, inoltre hanno segnalato di essere venuti a conoscenza del fatto che un competitor di Almaviva, attraverso l'ausilio di agenzie interinali, sta cercando lavoratori per attività analoghe a quelle in gara". "Tutte queste circostanze destano forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori di Palermo - sostengono i sindacati - Il Prefetto ha confermato la massima attenzione istituzionale per la vertenza che presenta dei profili tecnici particolarmente delicati soprattutto a causa del cambio di stazione appaltante. Le istituzioni presenti al tavolo si sono associate ed, anzi, hanno fatto proprie le istanze sindacali impegnandosi, ognuna per le proprie competenze, ad esercitare la propria pressione ed influenza istituzionale per bloccare la gara in corso e favorire l'insediamento di un tavolo istituzionale che veda presenti tutti gli attori coinvolti nella vertenza".