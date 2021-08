Conte presidente del M5s con il 92,8% di sì

Giuseppe Conte e' stato eletto presidente del Movimento 5 stelle l termine di due giornate di votazioni on line su Skyvote. Su una platea di 115.130 aventi diritto, ha spiegato il reggente Vito Crimi, hanno votato a favore di Conte in poco piu' di 62.242 iscritti su 67.064 votanti, pari al 92,8% di si'.

