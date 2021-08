Marcell Jacobs, un ragazzo d’oro

L’uomo più veloce del mondo viene dall’Italia. Si chiama Marcell Jacobs e lo scorso 1 agosto ha scritto una splendida pagina di storia per l’atletica italiana e per tutto lo sport Azzurro conquistando l’oro olimpico nei cento metri piani sulla pista dello stadio di Tokyo.

Nella gara regina delle Olimpiadi, dove i “figli del vento” si sfidano sul filo dei centesimi di secondo, il gradino più alto del podio è occupato da un ragazzo che viene da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e che fino a qualche settimana fa era un perfetto sconosciuto. Jacobs infatti non partiva con il favore dei pronostici. Non una novità se guardiamo ai consigli dei bookmakers: infatti Eurobet dà per favoriti gli Stati Uniti a quota 1,10 sul podio del Medagliere, mentre, per chi ha scommesso sull’Italia, l’impresa di Marcelo segna un passettino in più verso una quota 210.

Una gara che ha aperto le porte dell’Olimpo

Nella notte di Tokyo Jacobs ha tagliato il traguardo della gara più seguita ad ogni latitudine entrando nella leggenda. Nonostante una partenza piuttosto lenta, la progressione dell’Azzurro lo ha portato davanti a tutti. Dietro di lui lo statunitense Fred Kerley in 9"84 e il canadese De Grasse in 9"89, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Tutti gli atleti che hanno tagliato il traguardo hanno corso sotto i 10 secondi.

Squalificato per falsa partenza il britannico Hughes, mentre è stato costretto al ritiro il nigeriano Adegoke. Non impensieriscono il nostro atleta né l'americano Ronnie Baker, quinto in 9”95, né il cinese Su Bingtian, sesto in 9”98.

Solo un quarto d’ora prima della finale dei 100 metri, nello stesso stadio un altro italiano aveva realizzato un’impresa storica: Gianmarco Tamberi ha infatti conquistato l’oro nel salto in alto ed ha subito abbracciato Jacobs in un festeggiamento doppio che ha scritto pagine meravigliose dello sport italiano. Proprio la vittoria di Tamberi ha contribuito alla prestazione del velocista, come lui stesso ha dichiarato a fine gara.

Jacobs l’erede di Bolt?

Il tempo fatto segnare da Marcell Jacobs è assolutamente stratosferico: il crono di 9”80 non solo vale la vittoria nella gara più attesa ed ambita, ma rappresenta anche il nuovo record europeo (dopo il record realizzato nella semifinale in 9”84) ed il nuovo record italiano. Di più: si tratta del decimo tempo di sempre ed è inferiore di un centesimo a quello con cui Usain Bolt ha vinto l’oro ai Giochi di Rio nel 2016 (9"81).

Proprio per questo in molti hanno incominciato a paragonare Jacobs proprio al fenomeno giamaicano, detentore del record del mondo (con l’incredibile tempo di 9"58) e del record olimpico (9"63). Forse è presto per un confronto con il velocista più forte di tutti i tempi, ma di sicuro Jacobs è l’atleta che ha vinto i 100 metri nell’edizione dopo quella vinta da Bolt, che nel frattempo si è ritirato, e ne rappresenta pertanto l’erede naturale alle Olimpiadi.

Proprio il neocampione nel dopo gara ha dichiarato di dover ancora rendersi conto della portata di questa impresa: «Ho vinto un oro Olimpico dopo Bolt, da non crederci, stanotte guardando il soffitto forse lo realizzerò! Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo».

Cosa ne pensa il diretto interessato? Usain Bolt non ha rilasciato dichiarazioni, ma attraverso i suoi social ha dimostrato di non gradire troppo l’accostamento dell’atleta di Desenzano alla sua figura. Infatti, in una storia su Instagram dove la sua immagine era stata pubblicata con riferimento alla passata edizione dei 100 metri, ha commentato con un freddo «Non facciamo paragoni».

Chi è Marcell Jacobs

L’italiano più veloce di sempre fino a qualche giorno fa era conosciuto solo nel mondo dell’atletica nazionale, mentre in una sola notte è diventato un’icona mondiale dell’atletica e dello sport. Jacobs è nato a El Paso, in Texas, il 26 settembre 1994 (quest’anno compie 27 anni) da padre americano e madre italiana. I genitori si sono conosciuti in Italia nel periodo in cui il padre, marine, era di stanza in Italia, e più precisamente nella caserma Ederle di Vicenza. Successivamente si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove il futuro campione olimpico è rimasto per circa due anni.

Marcell è ritornato in Italia dopo il divorzio dei genitori ed è cresciuto solo con la mamma Viviana a Desenzano, una delle più importanti località del lago di Garda, dove la sua famiglia gestisce un hotel.

Incontra l’atletica a partire dall’età di 10 anni, quando inizia a frequentare la pista di Desenzano con l’allenatore Gianni Lombardi. Durante l’adolescenza si specializza nel salto in lungo e nel 2013 ha conquistato un record juniores indoor che resisteva dal 1976, mentre due anni dopo ha superato gli 8 metri (8.03). Nella sua carriera nel lungo ci sono anche il migliore salto di sempre per un italiano (8.48 realizzato nel 2016) e la terza prestazione italiana alltime indoor (8.07).

Un problema al ginocchio segna il suo ritorno nei 100 metri a partire dal 2018, anno in cui corre un ottimo 10”08. Dopo il trasferimento a Roma, alterna con successo entrambe le discipline, sprint e lungo, realizzando un salto da 8.05 indoor nel 2019, un 10”03 sui 100 metri, la terza prestazione di sempre per un italiano, e il record italiano nella staffetta 4x100 (38”11). Nel 2021 scende per la prima volta sotto i 10 secondi per poi realizzare a Tokyo l’impresa che lo ha consegnato alla leggenda.