Rubavano ferro in edificio dismesso: 2 denunciati a Siracusa

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa, insieme ai colleghi delle Volanti, hanno denunciato due siracusani di 32 e 25 anni, per il reato di tentato furto di materiale ferroso e possesso ingiustificato di grimaldelli.

I due ladri sono stati sorpresi all’interno della struttura che ospitava un centro commerciale, ormai in stato di abbandono, sito in Contrada Spalla, mentre cercavano di impossessarsi del materiale ferroso ivi esistente.

Gli stessi sono stati trovati in possesso di chiavi esagonali, cacciaviti, uno scalpello e alcune chiavi inglesi, con le quali stavano smontando pezzi di ferro.