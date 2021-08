Turista cade in un dirupo, salvato a Filicudi dalla polizia

Un turista finito in un dirupo a Filicudi è stato salvato dal Soccorso Alpino e grazie all'intervento di un elicottero con verricello che è riuscito a issarlo a bordo. Allertati dalla centrale operativa del 118 di Messina, i due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, unitamente ad un elicottero del IV° reparto volo della polizia di Stato di stanza a Boccadifalco, si sono mobilitati per il recupero del turista che dopo una caduta si era infortunato. Il malcapitato, che forse ha una frattura al braccio, è stato prima raggiunto via terra e stabilizzato dal medico che, viste le particolari caratteristiche impervie della zona, ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino per il recupero col verricello. Raggiunte rapidamente in volo le coordinate dell'incidente, il turista ferito è stato imbarcato sull'elicottero della Polizia di Stato ed elitrasportato all'ospedale Papardo di Messina.