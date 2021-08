Ocean Viking domani a Pozzallo, sbarcherà 549 migranti: 118 sono minori

Arriverà domani mattina a Pozzallo, nel Ragusano, l'Ocean Viking con a bordo 549 persone, soccorse in sei diverse operazioni nel Mediterraneo centrale, a partire dallo scorso sabato. L'assegnazione del Pos è arrivata stamani. Tra i naufraghi ci sono anche 36 donne e 118 minori, tra cui 94 non accompagnati. Nei giorni scorsi era stata disposta l'evacuazione medica urgente per due donne, di cui una incinta, e un bimbo, condotti dalla motovedetta della Capitaneria di porto a Lampedusa. Sempre sulla più grande delle Pelagie era stato trasferito ieri un uomo, anche lui evacuato dagli uomini della Guardia costiera in emergenza. "Ieri una persona è svenuta per sfinimento - fa sapere Sos Mediterranee -. Stiamo finendo alcuni farmaci". E Rebecca, ostetrica sulla Ocean Viking, spiega: "La salute delle 3 donne incinte sta rapidamente peggiorando. Stanno combattendo contro la disidratazione, la spossatezza e il mal di mare, senza considerare le esperienze che hanno vissuto prima di essere salvate". Ad eccezione di minori e soggetti vulnerabili, tutti gli altri migranti domani dopo i tamponi e i controlli sanitari, dovrebbero essere imbarcati sulla nave quarantena Azzurra.