Migranti, 257 sbarcano a Trapani da Sea Watch 3

Sono in corso le operazioni di sbarco dei 257 migranti dalla Sea Watch3 arrivata questa mattina al porto di Trapani. A bordo anche 70 minori non accompagnati. Pian piano i migranti stanno lasciando l'imbarcazione dell'Ong tedesca. Tutti verranno sottoposti al tampone prima di essere trasbordati sulla nave quarantena dove osserveranno il periodo di osservazione prima di essere trasferiti nei vari centri dell'Isola. Intanto, rimane ancora senza un porto sicuro assegnato la Ocean Viking di Sos Mediterranee che da giorni vaga tra Malta e la Sicilia con a bordo 549 migranti, di cui 100 minori, tratti in salvo in sei diverse operazioni nel Mediterraneo centrale.