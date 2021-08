Covid, nel Ragusano sale la curva dei contagi e aumentano anche i ricoveri

Non si ferma la curva dei contagi Covid nel Ragusano: continua ad aumentare, anche se in maniera meno massiccia, il numero delle persone positive. Nel report dell'Asp del 7 agosto i positivi sono 1796 (33 in più del giorno precedente). Ad aumentare, invece, rapidamente, sono i ricoveri in ospedale con 61 pazienti ricoverati all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e al Guzzardi di Vittoria. A questi vanno aggiunte le 8 persone nella Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla e le 16 persone che si trovano nella Foresteria dell'Arezzo. Una situazione che rischia di causare qualche problema, anche se in Rianimazione ci sono soltanto 5 pazienti. Dei 1.796 positivi, quelli in isolamento domiciliare sono 1.711, un numero elevato di persone che sta mettendo in difficoltà il sistema di controllo sanitario. A Vittoria è stata superata la soglia dei 600 contagi, mentre sono sempre alti i numeri di Ragusa, Modica, Comiso, Scicli e Santa Croce Camerina. Ecco il dettaglio dei contagi rilevati nei comuni iblei: 13 Acate, 26 Chiaramonte, 156 Comiso, 9 Giarratana, 38 Ispica,

169 Modica, 0 Monterosso, 123 Pozzallo, 288 Ragusa, 126 Santa Croce Camerina, 126 Scicli, 637 Vittoria. I guariti sono 13.000 e i morti 283.