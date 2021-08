Modica, in funzione 2 nuovi pozzi idrici al quartiere Sorda

Sono entrati in funzione i due nuovi pozzi idrici al servizio del quartiere Sorda di Modica: quello della Vanella Papa e quello situato vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Un terzo, in Viale della Costituzione, è in attesa dei risultati delle ultime analisi prima di essere messo in funzione. Nella giornata di giovedi 5 agosto era stata sospesa l’erogazione dell’acqua nell’intero quartiere proprio per consentire l’allaccio dei due nuovi pozzi. Il terzo è stato collegato ma non è ancora messo in funzione in attesa delle analisi. Grazie a loro verrà immesso un quantitativo di acqua in grado di rispondere al grande fabbisogno idrico del quartiere con particolare riguardo alla parte finale di via Sacro Cuore i cui residenti hanno sofferto particolarmente la situazione. La prossima settimana, inoltre, anche i due nuovi pozzi di Modica Alta entreranno in funzione. Anche in questo caso si aspettano i risultati delle analisi per immettere l'acqua nella rete pubblica. In questo modo, oltre ai problemi dello stesso quartiere dove sono ubicati, si risolveranno quelli di Modica Bassa.