Mattarella arrivato ad Alghero: vacanze nella Riserva del Corallo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato poco prima delle 16.20 all'aeroporto di Alghero con un volo di Stato partito da Ciampino. Dall'hangar dell'Aeronautica militare il corteo che scortava Mattarella si è mosso alla volta della villa di Porto Conte che la stessa Aeronautica ha messo a disposizione del Capo dello Stato, che trascorrerà qui alcuni giorni di vacanza. Ad attenderlo, nella foresteria che nel recente passato ha accolto anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e che spesso ha ospitato capi di stato maggiore e altri alti ufficiali militari, c'erano la prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, e il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Intanto iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul soggiorno di Mattarella nella Riviera del corallo. Il presidente visiterà il faro militare di Capo Caccia, che presto potrebbe essere alienato ai privati e diventare una lussuosa struttura ricettiva. Se le condizioni logistiche in alta stagione turistica lo consentiranno, Mattarella sarà accompagnato anche a visitare la Grotta di Nettuno, una delle principali attrazioni naturalistiche del territorio, caratterizzata dalla presenza all'interno di conformazioni calcaree come stalattiti, stalagmiti e un lago salato di circa 120 metri di lunghezza. Per il resto il presidente potrà godere di poco meno di due settimane di assoluto relax, tra spiaggia privata, gite in barca e nessun appuntamento pubblico sin qui annotato in agenda.