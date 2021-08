Scuola, 217 mila i docenti ancora non vaccinati

Cento milioni per effettuare uno "screening della popolazione scolastica" e 358 milioni per pagare chi dovrà sostituire il personale "assente ingiustificato". E' quanto prevede il decreto sull'obbligo del green pass nella scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale. Intanto, di tutto il personale scolastico, sono 217.870 quelli che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino (il 14,87%) ed è polemica sulla possibilità di sanzionare i presidi per omesso controllo sulle misure di restrizione anti-Covid nelle scuole. I sindacati chiedono di eliminarle. Molto critica l'associazione dei presidi.