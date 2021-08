Esodo da bollino nero: 4 italiani su 10 sono in viaggio

Scatta l'unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell'estate 2021 con oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) che quest'anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza con la risalita dei contagi e l'entrata in vigore del green pass. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo fine settimana di grande esodo di agosto in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico dell'estate, con una previsione di massima criticità da bollino nero e rosso secondo il Piano dei servizi per l'esodo estivo 2021 di Viabilità Italia. La pandemia ha ritardato le partenze e accentuato - sottolinea Coldiretti - la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto che è di gran lunga il più gettonato dell'estate con ben 20,8 milioni gli italiani che lo hanno scelto, nonostante un leggero calo rispetto allo scorso anno (-1%). A mancare sono però - stima la Coldiretti - circa 4 milioni di turisti stranieri con i pernottamenti dall'estero durante il mese che praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, con la ripresa dei contagi e le limitazioni ai viaggi che hanno fortemente ridimensionato le iniziali previsioni ottimistiche. Oltre a bloccare i vacanzieri stranieri il perdurare dell'emergenza sanitaria spinge comunque quasi 1 italiano su 3 (32%) a scegliere una metà vicino casa, all'interno della propria regione di residenza, Una fetta importante dei cittadini in viaggio ha dunque optato - sottolinea la Coldiretti - per ferie di prossimità alla riscoperta delle bellezze sotto casa ma in ogni caso le destinazioni nazionali sono preferite da quasi la totalità dei cittadini per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze presenti all'estero.