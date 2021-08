Mamma di Floridia non vaccinata morta di covid: oggi l'addio in chiesa Madre

E' stato don Alessandro Genovese a celebrare questa mattina i funerali di Rosa Cannistraro, la donna di 59 anni di Floridia, morta all'ospedale Umberto I° di Siracusa per gli effetti del covid. Tanta gente, ma sempre con il distanziamento necessario, ha reso omaggio alla donna, dopo che una serata di festa è stata per lei e per tanti ospiti di un ricevimento nuziale, una tragedia. Rosa è rimasta per due settimane in ospedale, ma non è riuscita a sconfiggere il virus, mentre gli altri ospiti, sono rimasti contagiati ma senza tragiche conseguenze. Secondo quanto si apprende, Rosa Cannistraro non si era ancora vaccinata. Non c'è consolazione a quasi una settimana dal decesso da parte del marito della vittima e dei figli Gaetano e Sebastiano. E' difficile accettare una morte arrivata come un fulmine a ciel sereno. La donna viveva con il marito a Malta e qualche giorno prima delle nozze di un familiare era arriavata con il consorte a Floridia per festeggiare l'evento. Ma il covid le ha tirato un tranello e dopo il ricevimento di nozze, Rosa Cannistraro ha accusato problemi respiratori. Sembrava che la situazione fosse sotto controllo, invece, il virus 'mostro' se l'è portata via pur non essendo una donna anziana.