Incendi, Regione Calabria chiede la mobilitazione della Protezione civile

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli', e il dirigente generale della Protezione civile regionale, Fortunato Varone, hanno scritto oggi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per richiedere la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile per il grave rischio incendi, dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto nella regione Calabria. Lo riferisce una nota diffusa dall'Ufficio stampa della Regione Calabria.

"Nei giorni scorsi, e in particolare in questa settimana - scrivono Spirli' e Varone - si e' verificata un'ulteriore recrudescenza del fenomeno conseguente a condizioni di alte temperature e vento. Tutte le previsioni meteo confermano che tali particolari condizioni di alte temperature con punte sono destinate a mantenersi in Calabria anche nella prossima settimana. L'impatto sul territorio delle altissima temperature e degli incendi, con il protrarsi dei fenomeni, diventa ogni giorno piu' rilevante e di difficile gestione con le risorse ordinarie di cui la Regione dispone". "Appare necessario per fronteggiare gli eventi in atto e quelli che si prefigurano nei prossimi giorni, e quindi in uno scenario ancora piu' grave - concludono Spirli' e Varone - un concorso straordinario di risorse extraregionali sia in termini di uomini sia di mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del volontariato. Pertanto, con la presente si chiede, ai sensi dell'art. 23 c.l del decreto 1/2018, lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile e il concorso di almeno 40 squadre con altrettanti mezzi attrezzati con moduli Aib. (