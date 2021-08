I 5 Stelle in campagna elettorale a Rosolini ma le critiche sono per i 'politici paesani'

I 5 Stelle avanzeranno una candidatura a sindaco a Rosolini? Lo abbiamo chiesto all'ex consigliera comunale pentastellata Anna Azzaro. "Ancora non lo sappiamo - dice Azzaro - aspettiamo direttive dal nuovo presidente del Movimento, Giuseppe Conte. Lo sapremo nei prossimi giorni". Anna Azzaro, che critica i 'politici paesani in fermento per accaparrarsi la gestione del Comune' non gioca al Monopoli ed anche lei come tanti altri è in piena campagna elettorale in vista delle amministrative del prossimo 10 ottobre. " In questi giorni dopo un confronto con il commissario Cocco, abbiamo incontrato alcuni dirigenti comunali per dare un maggiore impulso ad alcuni progetti che dei cittadini ci hanno chiesto di realizzare - dice Anna Azzaro - “Finalmente siamo in dirittura d’arrivo per i Piani di Utilità Collettiva che impegneranno tra i 18 e i 36 operatori tra percettori del reddito di cittadinanza e altri soggetti, dichiara Vincenzo Micieli, i 3 progetti individuati sono già stati inseriti nella piattaforma nazionale Gepi. Non appena sarà stipulata la copertura assicurativa anche il Comune di Rosolini potrà disporre di più personale e dare ai percettori la possibilità di restituire qualcosa di concreto alla comunità. Una bella notizia che trova il supporto del Presidente Draghi che, proprio ieri, ha confermato di apprezzare il reddito di cittadinanza. Sicuramente va migliorato, ma l’auspicio è che questi progetti possano aumentare ed essere rivolti alla manutenzione del verde pubblico, del decoro urbano e dell’area cimiteriale oltre per servizi di assistenza agli anziani e alle fasce più bisognose”, conclude Micieli.

“E’ già stato affidato il progetto per realizzare l’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Comiso e Pozzallo, via Scicli e via Sanpieri, continua l’ex consigliera Azzaro, una richiesta che ho da subito sostenuto e che grazie alla sensibilità del Commissario Cocco e ai dirigenti degli uffici preposti finalmente, è il caso di dirlo, vedrà la luce. I lavori potrebbero già cominciare entro questo mese”. Altri impegni sono in cantiere e caratterizzeranno il nostro modo di partecipare alle prossime elezioni amministrative. Non chiederemo un consenso su progetti fantasiosi, su programmi meravigliosi che però all’indomani delle elezioni scompaiono nel nulla, ma continueremo ad ascoltare i cittadini e proveremo fino all’ultimo ad affrontare i problemi che questa città continua ormai a vivere da troppe amministrazioni".

(Nella foto Anna Azzaro e Luigi Micieli)