Ancora sangue sulle strade del Ragusano: un morto e 5 feriti

Ancora sangue sulle strade del Ragusano. A perdere la vita, sabato pomeriggio, un ventinovenne ragusano, Antonio Iacono, gestore di un bar in via Archimede, a Ragusa. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda sulla strada provinciale 70, la Ragusa-Santa Croce Camerina. Per cause da accertare la Panda è stata tamponata violentemente da una Fiat Punto. L'impatto è stato devastante tanto che Antonio Iacono è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'auto si è, quindi, ribaltata ed è finita addosso al giovane riverso sull'asfalto: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente si trova ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri.

Un altro incidente, con cinque persone ferite, si è verificato nella notte sulla Ragusa-Marina di Ragusa, la strada provinciale 25. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Vittoria, si sono scontrate quattro auto: due provenivano da Marina e due marciavano in senso opposto. A bordo delle vetture cinque persone di 19, 24, 28, 72 e 75 anni. Tutte hanno riportato lesioni in varie parti del corpo e sono state ricoverate in ospedale, L'incidente è avvenuto alle 2,45. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.