Ocean Viking, sbarcati a Pozzallo 500 migranti: al via controlli e tamponi

Il medico dell'Usmaf, Vincenzo Morello e' salito a bordo della Ocean Viking alle 9 per verificare la situazione per indirizzare dopo circa un'ora, allo sbarco, i casi che necessitano di attenzione. L'attracco della nave ong e' avvenuto poco dopo le 8.30. Allo stato attuale sono stati fatti sbarcare dalla nave tre donne in stato di gravidanza, un bimbo e un giovane; completate le procedure sono stati trasferiti nelle strutture ospedaliere perche' hanno bisogno di controlli piu' approfonditi. In banchina anche il manager dell'Asp, Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquo' ed i soccorsi coordinati dal dirigente medico Angelo Gugliotta e dal dirigente di dipartimento prevenzione, Carmelo Lauretta.

Oltre al personale Usmaf e Asp, anche Croce rossa, i volontari delle Misericordie di Modica, il personale della protezione civile regionale e alcuni mediatori culturali di associazioni umanitarie. E' all'Azienda sanitaria provinciale che competono i controlli non appena le persone sbarcano dalla nave. A bordo il clima sembra sereno. Poco fa si sentiva musica provenire dalla Ocean Viking e si intravedevano gli ospiti danzare. I minori non accompagnati sono i primi a essere sottoposti a tampone per rilevare la presenza del Covid 19 e poi vengono fatti risalire sulla nave in attesa dell'esito. Non sono ancora arrivati in banchina i pullman che generalmente provvedono a fare la spola con l'hot spot dove vengono completate le procedure di identificazione. Da prassi, dopo esito del tampone i migranti vengono condotti all'hot spot che si trova sempre all'interno dell'area portuale, per l'identificazione, conclusa la quale - esclusi i minori non accompagnati - verranno condotti sulla nave gnv Azzurra per completare la quarantena.