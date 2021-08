Colpi di spranga contro la vetrina di Rifondazione comunista a Favara

Questa mattina il candidato sindaco di Scegli Progetto Comune Antonio Palumbo ha presentato una denuncia contro ignoti alla caserma dei carabinieri di Favara per segnalare un grave danneggiamento subito dal locale che ospita il circolo "Antonio Lombardo" di Rifondazione Comunista in via Kennedy. Con l'uso di una spranga di ferro, è stata in più punti sfondata la vetrina, colpendo tutte le locandine politiche affisse, persino una che ritrae Peppino Impastato. "Abbiamo troppo rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine per azzardare noi delle ipotesi sulle motivazioni di questo gesto - commenta Palumbo -, sicuri come siamo che i carabinieri riusciranno a fare chiarezza".