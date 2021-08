Catania, evade dai domiciliari per comprare gli arancini: finisce in carcere

Arancini indigesti per l'uomo di 34 anni che i carabinieri della stazione di Ognina avevano sorpreso lontano dalla sua abitazione in cui era costretto agli arresti domiciliari. Scoperto lontano da casa è stato ritrovato con un vassoio di arancini e lui stesso ha detto che ne aveva tanta voglia. Rimesso ai domiciliari il giudice ha inasprito la pena ed ha deciso per il carcere quello di piazza Lanza a Catania. Si tratta di un provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Firenze. L'uomo era gia' sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina commessa ai danni di una gioielleria di Arezzo il 18 maggio 2018. Piu' volte e' evaso dalla sua casa, l'ultimo episodio il 2 agosto quando con la scusa di recarsi dal dentista, esigenza per la quale era stato autorizzato dall'autorita' giudiziaria ad allontanarsi da casa, era andato ad acquistare degli arancini.