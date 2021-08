Fratelli d'Italia sui migranti: "Bomba sanitaria pronta a esplodere"

"Lo avevamo previsto con largo anticipo e purtroppo i fatti ce lo stanno confermando: l'emergenza immigrazione, con gli sbarchi che continuano a raffica, porta con sé enormi criticità dal punto di vista sanitario. Lo abbiamo già riscontrato in questi mesi e lo certificano i 550 immigrati clandestini sbarcati questa mattina dall'Ocean Viking a Pozzallo con al momento 30 dei quali risultati positivi al Covid. Una situazione che può rappresentare una vera e propria bomba sanitaria pronta a esplodere, mettendo in pericolo la cittadinanza ed esponendo a rischi enormi i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Serve un blocco navale immediato per non vanificare i sacrifici degli italiani. Fratelli d'Italia lo chiede a gran voce da tempo ed ora la nostra richiesta non può più essere ignorata." Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.