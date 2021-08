La Lega sempre più al Centro: piazzerà Valeria Sudano a governatrice?

La Lega di Salvini si sposta sempre più al centro in Sicilia, mettendo in serie difficoltà gli alleati, in particolar modo Forza Italia ed il Movimento del presidente della Regione diventeràbellissima, sempre più all'angolo e con poche speranze di riconfermare al vertice della Regione, Nello Musumeci.

Potrebbe essere Fratelli d'Italia l'unico partito che potrebbe sostenere il governatore uscente, salvo ripensamenti dell'ultimora.

Forza Italia appare sempre più isolato con il Carroccio che ha un patto federativo con gli autonomisti di Raffaele Lombardo ed oggi ancora più forti con le new entry di Luca Sammartino e la senatrice, Valeria Sudano. Ed i rumors del toto governatore nel 2022, parlano della Sudano come probabile candidata alla presidenza della Regione. Per ora sono soltanto indiscrezioni, ma c'è tanta verità sull'ultimo passaggio dei due esponenti di Italia Viva alla Lega.

"A Palermo ci saranno presto nuove adesioni secondo la linea dell'allargamento al centro che fin dal primo giorno è la strada impostata sia nel capoluogo che in tutta la Sicilia dal segretario regionale Nino Minardo. Una linea più moderata rispetto al passato recente che però non significa porte aperte a chiunque, ma consenta nel pieno rispetto dei valori e principi del partito una crescita costante nella prospettiva di consolidarci come perno dell'alleanza del Centrodestra di governo del dopo Orlando". Lo dice Alessandro Anello, segretario della Lega a Palermo e responsabile dell'area metropolitana. "La Lega sta lavorando al programma per rimodulare la gestione della complessa macchina comunale in vista dell'appuntamento elettorale decisivo di Palermo 2022 - continua - mentre ai nomi e alle candidature penseremo più in avanti. Stiamo facendo un lavoro capillare sul territorio, stiamo crescendo in tutte le circoscrizioni della città e in provincia. Meno proclami in questa fase, meno fughe in avanti. Conta solo lavorare, lavorare, lavorare. Matteo Salvini nella recente visita a Palermo è stato chiaro".