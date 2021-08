Cinema, primi ciak a Sampieri per Stefania Spampinato al debutto come regista

Al moletto di Sampieri è apparsa nei giorni scorsi la macchina da presa dietro la quale si è seduta, per la prima volta nella sua carriera, Stefania Spampinato. L'attrice catanese, divenuta famosa in tutto il mondo per il suo ruolo in Grey's Anatomy, si sta cimentando infatti come regista del suo primo cortometraggio, girato tra Modica e Scicli. L'amministrazione comunale ha dato il proprio patrocinio al film, la cui lavorazione è stata agevolata dalla Scicli Film Commission.