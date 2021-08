Elezioni amministrative a Rosolini, è già fair play fra due candidati a sindaco

E' iniziata con grande fair play la campagna elettorale a Rosolini. Se si trattasse di un avvenimento agonistico, si potrebbe pensare a un gesto di grande sportività. All'indomani dell'ufficializzazione della candidatura dell'imprenditore Giovanni Spadola a sindaco, uno degli avversari, Pinello Gennaro gli ha inviato un messaggio. Il leader di Etica scrive:" Caro Giovanni forse questa campagna elettorale la faremo da competitori , ma ciò non toglie la stima e l’affetto personale che ci legano ed è per questo che da avversario leale ti faccio un grosso in bocca al lupo, perché chi difende e lotta per le sue idee merita sempre rispetto".

Non s'è fatta attendere la risposta del leader di 'Giovani Rosolinesi'. Spadola risponde: "Caro avvocato, la stima è reciproca perchè lei moralmente, è al di sopra di ogni sospetto. Lei è persona perbene e trasparente. A 40 anni ho deciso di misurarmi e di capire se il mio 'Progetto per Rosolini' può dare una svolta in positivo alla città. Non ho fatto null'altro che rispondere alle continue sollecitazioni di tantissimi giovani che vogliono scommettere sul loro futuro. Voglio che si consideri la mia candidatura come una missione per la città. Anche per lei, avvocato Pinello, le migliori fortune".