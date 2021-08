Marina di Modica, iniziativa del Rotaract Club a favore dei diversamente abili

Iniziativa di solidarietà e a difesa dell'ambiente nella seconda domenica di Agosto a Marina di Modica, lido Bandiera Blu e spiaggia senza barriere. Il Rotaract Club di Modica, guidato da Roberto Leone ha consegnato 5 ombrelloni per diversamente abili inaugurando un nuovo anno sociale di service e di inclusione sul territorio, in piena sintonia con il motto distrettuale “We Rise".

Il Rotaract intende ringraziare i soci presenti, i ragazzi, i volontari intervenuti, il signor Franco Donzella e il comune di Modica nella persona dell'assessore Giorgio Belluardo, per la rinnovata collaborazione e la preziosa disponibilità. "Anche in questo particolare momento in cui dobbiamo mantenere distanza fisica e misure di protezione - afferma una nota del Club - è possibile ritrovarsi in sicurezza e trascorrere momenti piacevoli di ritrovata normalità che hanno per ognuno di noi, e ancor di più per i diversamente abili un valore aggiunto.

Chiara Russo