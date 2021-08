Matrimonio e compleanno nel Vibonese: scoppiano i contagi, 29 casi

Allarme Covid a Vena Superiore, frazione del comune di Vibo Valentia. A veicolare il virus pare sino stati una festa per un 18esimo compleanno e un matrimonio, svoltosi la scorsa settimana nell'entroterra lametino. Il bilancio, al momento, è di almeno 29 casi positivi accertati. Sono 17, quindi, i contagi a Vena Superiore e 12 nella vicina Vena di Ionadi. Anche se, a seguito delle due cerimonie sopra citate, anche in alcune aziende della zona si sono verificati casi di positività. Nel centro alle porte del capoluogo di provincia, ammontano a 25 complessivamente le ordinanze di quarantena emesse dal primo cittadino. Nove persone, tuttavia, hanno nuovamente ottenuto libertà di movimento dopo che l'esito dello screening è stato negativo. Il contagio si allarga anche a Nicotera e Limbadi. Nel primo caso, come detto, i positivi ammontano a 18, compresi il sindaco Giuseppe Marasco, un assessore e un dipendente comunale, mentre diversi contagiati fanno parte del coro parrocchiale della frazione Comerconi. A Limbadi, infine, i positivi sono 8, con il sindaco Pantaleone Mercuri che invita "a non fare allarmismi".