La coppia palermitana Profeta - Raccuia vince la 18esima edizione del Rally del Tirreno

I palermitani Alessio Profeta e Sergio Raccuia hanno vinto con grande determinazione il 18° Rally del Tirreno, quarto round della Coppa Aci Sport di 8^ Zona, mettendo in mostra grande supremazia nei confronti dei competitivi avversari. Il pilota dell’ Aci Team Italia ha ottimizzato al massimo le caratteristiche della sua Skoda Fabia Evo, nei colori della Island Motorsport con cui in questa stagione partecipa al Campionato Italiano Rally. Ottima seconda piazza per l'equipaggio composto dal trapanese Andrea Nastasi e la padrona di casa Graziella Rappazzo. Terzo, uno dei veterani in gara, Bartolomeo Mistretta, trapanese di Partanna che insieme ad Alessandro Anastasi si sono particolarmente distinti con la Renault Clio di classe R3C .

All'arrivo i piloti hanno dichiarato – Profeta: E’ andato tutto bene, veniamo sempre con piacere al Rally del Tirreno anche per la bellissima esperienza della notturna. La mia vettura è andata benissimo e questo mi fa ben sperare per i prossimi impegni del Tricolore” – Nastasi :” E’ una soddisfazione grandissima, dopo il Rally dei Nebrodi abbiamo trovato maggior affiatamento con questa splendida vettura ed è arrivato questo bellissimo podio”- Mistretta: “ E’ stata una bella gara, ho avuto delle belle sensazioni alla guida di questa vettura, sono soddisfatto della mia prestazione. Poi è arrivata la sorpresa del podio.

Classifica Rally del 18° Tirreno:

1 Profeta-Raccuia Skoda Fabia Evo in 35’29”24; 2 Nastasi- Rappazzo (Peugeot 207 Super 2000) a 1’40”8;”3 Mistretta-Anastasi( Renault Clio) a2’11”1; 4 Armaleo –Guttadauro (Citroen Saxò) a 2’17”6; 5 Molica-Grandi (Renault Clio S1600) a 2’19”7; 6 Nicoletti-Cancemi (Renault Clio) a 2’23”6; 7 Riolo-Genovese( Peugeot 208 R2C) a 2’25”4; 8 Nucita-Di Caro (Ford fiesta Mk8)a 2’39”2; 9 Ferro-Vercelli (Peugeot 106) a 3’01”0; 10 Calderone- Mangano (Peugeot 106) a 3’03”03.