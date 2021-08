Calcio, il Catania fa 7 gol alla Ionica in amichevole

Il Catania alla sua prima uscita ufficiale della stagione, ha battuto in amichevole con una goleada, la Jonica, squadra che disputa il campionato di Eccellenza. Sul campo di Torre del Grifo è finita 7 a 1 per i rossazzurri. E' stata la Jonica a passare in vantaggio con Ortiz. Il Catania reagisce e chiude il primo tempo sul 3 a 1 con gol di Provenzano, Russotto e Ceccarelli. Nella ripresa gli uomini di Baldini dilagano. A segno va nuovamente Russotto, Russo e una doppietta di Rosaia.