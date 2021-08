I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Augusta hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa per uso personale di sostanze stupefacenti 3 soggetti, in particolare: un 34enne ed un 49enne poiché, a seguito di diverse perquisizioni personali, sono stati trovati ciascuno in possesso di una dose di cocaina;

un 36enne, domiciliato nel comune megarese, poiché trovato in possesso di due sigarette artigianali contenenti marijuana.