Covid, quasi 2000 contagi nel Ragusano: morta 85enne non vaccinata

Continua a salire la curva dei contagi Covid nel Ragusano e si avvicina ai duemila casi. Il rapporto dell'Asp del 9 agosto ufficializza 1.965 persone positive (92 in più del giorno precedente) e un altro decesso, una donna 85enne di Vittoria, non vaccinata. Delle 1.965 persone positive, 1.878 sono in isolamento domiciliare, 60 ricoverati in ospedale, 10 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla e 16 nella Foresteria. Aumenti sensibili, nelle ultime 24 ore, si registrano a Vittoria, Ragusa e Comiso. A Vittoria c'è la metà dei nuovi casi registrati nel territorio ibleo. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni: 14 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 188 Comiso, 11 Giarratana, 48 Ispica, 179 Modica, 0 Monterosso, 118 Pozzallo, 306 Ragusa, 133 Santa Croce Camerina, 134 Scicli, 719 Vittoria. I guariti sono 16.061 e i morti 286.