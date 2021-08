Vittoria, Idea Liberale: rendere più decorosa Fontana della Pace

“La fontana della Pace è un luogo simbolo per noi vittoriesi. Sarebbe, però, opportuno attrezzarla e adeguarla alle nuove esigenze. Anche perché, oltre che luogo simbolo, vede sempre più persone usufruirne ai fini idrici. Certo, non dovrebbe essere così. L’acqua dovrebbe arrivare a casa. Ma tant’è. E quindi non sarebbe male se si potesse renderla più funzionale, oltre che assicurarne in maniera più attenta il decoro, visto che, appunto, risulta essere frequentata da numerose persone, eliminando, inoltre, il problema dell’allargamento in considerazione del fatto che c’è un box per la ricarica delle auto elettriche”. E’ quanto sottolinea il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, dopo avere effettuato un sopralluogo nel sito in questione. “La fontana della Pace consente a noi vittoriesi – continua Scuderi – di fare come un tuffo attraverso la memoria. Quanti di noi, quando eravamo bambini, sono andati al seguito di papà o di mamma con le bottiglie per recuperare l’acqua potabile della fontana? Potrebbe essere un’idea quella di attrezzarla, attraverso un intervento di riassetto specifico, come una vera e propria casa dell’acqua, di quelle che vanno per la maggiore in altri comuni della nostra provincia. Noi, qui, abbiamo il bene primario, cioè la risorsa idrica, almeno per quanto riguarda la fontana. Ci manca di attrezzarla come si deve per renderla il più possibile fruibile a tutti. Deve tramutarsi, insomma, in un vero e proprio biglietto da visita per la città”.