Modica, la "Lunetta del Berlon" torna a splendere: completato il restauro

La Lunetta del Berlon di Santa Maria di Betlem, appena restaurata in occasione del duecentesimo anniversario del completamento del prospetto esterno della chiesa (1821 – 2021) è ritornata a splendere. E da oggi lo farà in completa sicurezza grazie ai lavori di restauro e protezione che il Comune di Modica ha organizzato sotto l’egida della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Domenica pomeriggio è stata scoperta dopo l’attento restauro cui è stata sottoposta negli ultimi mesi, un restauro resosi necessario a causa delle condizioni in cui versava, vittima delle intemperie e dei vandali che rischiavano di pregiudicarne definitivamente la bellezza. “Ringrazio il soprintendente De Marco – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – per il supporto che continua a darci. Grazie a lui riusciamo a portare a termine tanti progetti in tempi celeri, ultimo, appunto, il restauro della Lunetta. Oltre a questo intervento abbiamo voluto sistemare la strada dietro la Chiesa rifacendo la pavimentazione e mettendo la nuova illuminazione che arricchisce ancora di più il contesto”.