Premio internazionale "Notocultura 2021": consegnati i riconoscimenti

L’attrice Donatella Finocchiaro, il regista e saggista Roberto Andò ed il giornalista Mario Andreose, sono i vincitori della prima edizione del Premio Letterario Internazionale NotoCultura 2021, ideato dall’Amministrazione Bonfanti con l’obiettivo di festeggiare il libro, premiando personaggi di spessore internazionale che si sono contraddistinti nel campo dell’editoria, della narrativa e regia e dello spettacolo. La consegna dei premi è avvenuta mercoledì pomeriggio al Convitto delle Arti, alla presenza della Giuria, composta dalla presidente professoressa Sarah Zappulla Muscarà, dal prof. Angelo Fortuna e dal prof. Vicente Gonzalez Martin, del sindaco Corrado Bonfanti e dall’assessore alla Cultura Giusi Solerte e di un pubblico interessato.

Donatella Finocchiaro, attrice catanese che ha lavorato con registi come Roberto Andò, Pupi Avati e Giuseppe Tornatore, interpretando al cinema “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante e sul piccolo schermo “Io, un giudice popolare al Maxiprocesso”, è stata premiata per la sezione Spettacolo. Roberto Andò, regista palermitano che con il suo “Il bambino nascosto” ha chiuso l’edizione 2021 del Festival di Venezia, è stato premiato per la sezione Narrativa e Regia. Infine Mario Andreose, giornalista veneto, tra i fondatori della casa editrice “La Nave di Teseo” con Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco, è stato premiato per la sezione Editoria.

Moderatore dell'evento, il giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso.

NELLA FOTO, da sinistra: Donatella Finocchiaro, Giuseppe Lazzaro Danzuso e Sarah Zappulla Muscarà.