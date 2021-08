Pozzallo, marito e moglie sorpresi dai carabinieri a rubare carrube: arrestati

Marito e moglie sorpresi a rubare carrube in un terreno di proprietà di un vigile urbano di Pozzallo. Sono stati arrestati dai carabinieri e, dopo la convalida, scarcerati in attesa del processo. I due coniugi sono stati sorpresi da una pattuglia di carabinieri della stazione di Pozzallo in contrada Graffetta. Avevano già riempito un sacco di carrube e lo avevano sistemato in macchina. Altri sacchi, non ancora pieni, erano appoggiati vicino all'albero di carrubo. I carabinieri hanno sequestrato le carrube per consegnarle al proprietario. Sotto sequestro anche l'auto priva di assicurazione.