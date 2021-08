Evade dai domiciliari per un caffè, arrestato ad Augusta

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in genere ed al controllo dei soggetti sottoposti alle misure restrittive, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato augustano di 28 anni resosi responsabile del reato di evasione.

L’uomo, sebbene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso una rapina, come già avvenuto in altre recenti occasioni è uscito di casa senza alcuna autorizzazione e quando è stato rintracciato dai militari dell’Arma sulla pubblica via in sella ad una bicicletta si è giustificato riferendo di volersi recare al bar per consumare un caffè.

L’arrestato dopo le formalità è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.