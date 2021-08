Regionali 2022, il Pd piazzerà un candidato alla Presidenza: forse sarà una donna

"Il Pd ha l'ambizione di esprimere il candidato governatore e lo farà. E non ha una sola proposta, ma diverse opzioni: quelle della tradizione, oltre che outsider e magari un asso nella manica". Lo dice il segretario del Partito democratico siciliano, Anthony Barbagallo, intervistato dal quotidiano 'La Sicilia', in merito al nome del candidato governatore alle elezioni regionali del 2022. "Cominciando a lavorare sul perimetro e sui contenuti, arriverà il momento dei nomi - spiega Barbagallo -. Il mio personalissimo auspicio è che il centrosinistra esprima una candidatura espressione di novità e freschezza di una nuova classe dirigente, possibilmente una donna. Per il resto il Pd è sempre la casa delle primarie. Se fosse necessario, si stabiliranno modello e data per farle".