Aggrediti operatori del 118, ambulanza assaltata a Misterbianco

Ennesima aggressione agli operatori del 118 a Misterbianco nel catanese. Calci e pugni all'ambulanza e il tentativo di tirare fuori dall'abitacolo l'autista. Il veicolo era stato chiamato dalla centrale per intervenire per un codice rosso ma una volta arrivato l'autista è stato costretto a fuggire a causa dell'ira dei presenti, nonostante avesse impiegato dieci minuti dalla chiamata. Neanche il tempo di parcheggiare ed è stato preso d'assalto. Il fatto è accaduto lo scorso fine settimana ed è stato reso noto adesso dalla segreteria regionale della Fials 118, che chiede misure urgenti a tutela dei lavoratori. "L'autista - spiegano Carmelo Salamone e Sebastiano Motta - ha una settimana di prognosi, l'equipaggio ha sporto denuncia. Sono situazioni ormai all'ordine del giorno su cui bisogna intervenire per evitare il peggio. Serve una campagna di sensibilizzazione da parte dell'assessorato per scoraggiare questi episodi spiegando che le pene per chi aggredisce gli operatori sanitari in servizio sono severe. Tante le misure che si potrebbero adottare, come una bodycam da indossare, o l'invio delle forze dell'ordine prima dell'ambulanza nelle zone più a rischio che sono note a tutti. Ancora interviene Giuseppe Grasso responsabile delle comunicazioni della Fials 118: "Ribadiamo anche la necessità che la Seus metta a disposizione dei dipendenti il proprio ufficio legale".